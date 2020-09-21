Эрдоган: судьбу мира не должны решать пять стран

Ситуация, с которой столкнулось мировое сообщество в период пандемии, доказала оправданность тезиса о кризисе ООН, который неоднократно озвучивался за последние годы. Пандемия продемонстрировала бездейственность существующих глобальных антикризисных механизмов, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Судьбу мирового сообщества не должны решать пять стран-членов СБ ООН. Мы не можем оставлять глобальные решения на усмотрение узкого круга стран. Для восстановления доверия к международным структурам нужно в первую очередь пересмотреть подходы, реформировать организации и обновить правила», - цитирует Anadolu турецкого лидера.

По его словам, должны быть проведены масштабные, безотлагательные и значимые реформы СБ ООН. Деятельность Совбеза должна стать более эффективной, демократической, прозрачной и ответственной.

Кроме того, должна усовершенствоваться структура Генассамблеи ООН, превратившись в структуру, «отражающую совесть всего человечества».