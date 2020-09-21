Эрдоган позвонил Алиеву из-за обострения ситуации в Товузе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент Турции выразил соболезнования главе государства и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате вчерашней армянской провокации на государственной границе.

Выразив признательность за внимание и соболезнования, президент Ильхам Алиев высоко оценил постоянную поддержку со стороны президента Турции и турецкого народа Азербайджану в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Главы государств подчеркнули, что дружественные и братские Турция и Азербайджан будут и впредь рядом друг с другом.

В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между странами.