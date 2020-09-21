Саммит Евросоюза перенесли: виноват коронавирус

Глава Евросовета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит ЕС на 1-2 октября. Причиной названо подозрение на возможное заражение политика новым коронавирусом, сообщил представитель Мишеля Баренд Лейтс.

По его словам, Мишелю стало известно о заражении коронавирусом сотрудника службы безопасности, с которым политик был в тесном контакте на прошлой неделе. «Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине», — написал Лейтс на своей странице в Twitter.

Тесты Шарля Мишеля на коронавирус в настоящее время отрицательные. Председателя Евросовета проверяют регулярно, добавил Лейтс.

На саммите ЕС запланировано обсуждение, помимо прочего, кризиса в Белоруссии и ситуации с ухудшением самочувствия российского блогера Алексея Навального.