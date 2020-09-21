В Турции нашли мертвым американского журналиста родом из России

Сообщается, что 57-летний работник СМИ прибыл в Стамбул с супругой и двумя водителями из провинции Самсун. После прибытия к отелю в стамбульском районе Каракёй, где они намеревались остановиться, жена попыталась разбудить спящего Влчека, однако тот уже не подавал признаков жизни.

Издание «Московский комсомолец-Турция» пишет, что прибывшая на место происшествия медицинская бригада констатировала смерть Влчека. Полиция оцепила улицу, где произошёл инцидент, в то время как следственная группа на месте преступления приступила к обыску района. Полиция зарегистрировала это дело как «подозрительную смерть» и начала расследование смерти журналиста. Ожидается, что жена журналиста, Индира Влчек, и оба водителя дадут свои показания по поводу инцидента.

Влчек, родившийся в Ленинграде, после получения американского паспорта работал военкором в зонах известных конфликтов – Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке, Конго и других. Он также получил известность как автор журналистских расследований, режиссер, фотограф, драматург, а также соавтор лингвиста и философа Ноама Хомского.