19 сентября состоялись первые финальные игры. Лучшей среди 32 команд была Clay Duo из Газаха, набравшая 53 очка и уничтожившая 21 противника. 2-е место у PMCO boys из Хызы (53, 18).

Ну а решающие бои состоялись 21 сентября. В итоге 1-е место заняла команда PMCO boys. Представители Хызы набрали 97 очков и убили 30 противников. 2-е место у бардинской команды DIFAI BLUE (88, 19), на 3-й позиции расположилась газахская команда Clay Duo (75, 29), на 4-й - BEST OF из Баку (72, 22), а замкнул первую пятерку агдамский коллектив EXPECTED (63, 17).

Эти команды получили в качестве приза телефоны от MyShops.az.

Напомним, что всего в турнире участвовали 512 команд и 1024 игрока, представлявшие разные регионы Азербайджана. Каждая команда состояла из двух игроков. Команды были поделены на 16 групп – по 32 в каждой. Все команды играли на трех разных картах. По две команды из каждой группы выходили в «Большой финал».

Чемпионат был организован Gaming League Azerbaijan (GLA) при поддержке Министерства оборонной промышленности, Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Федерации киберспорта Азербайджана и сайта онлайн-торговли MyShops.az.

Согласно статистике, до 2019 года в киберигры во всем мире играли более 400 миллионов человек, и популярность киберспорта постоянно растет. В тестовом режиме киберспорт включен в программу 19-х Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году.

Созданная в Азербайджане в 2019 году Gaming League Azerbaijan уже провела 14 различных чемпионатов. Организация создана с целью развивать в Азербайджане культуру киберспорта, вывести нашу страну на мировой уровень, а также создать все условия для проведения в Азербайджане местных и международных соревнований.