Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана №149 от 11 апреля 2014 года "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджана № 404 от 15 мая 2006 года "О мерах в связи с усовершенствованием деятельности Министерства энергетики Азербайджана и "Об обеспечении деятельности Министерства энергетики Азербайджана и утверждении Положения о Министерстве промышленности и энергетики Азербайджана, структуры и численного предела работников аппарата министерства". Об этом сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, при Министерстве энергетики Азербайджана создается Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии.

Численный предел Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии определяется в 40 штатных единиц.

Указом также утверждено Положение о Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана.

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