Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно информации, главы государств говорили о работе, проводимой в Украине и Азербайджане в области борьбы с пандемией.
В ходе беседы Владимир Зеленский сообщил, что в новой стратегии национальной безопасности Украины Азербайджан указан как стратегический партнер.
В свою очередь, президент Ильхам Алиев отметил, что Украина для Азербайджана также является стратегическим партнером.
Главы государств выразили взаимную поддержку наших стран в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.
В ходе телефонного разговора была отмечена необходимость предпринять конкретные шаги для расширения сотрудничества в области энергетики, транспорта, инвестиций, авиастроения, сельского хозяйства, туризма, в гуманитарной и спортивной сферах.
Президент Ильхам Алиев проинформировал президента Украины о военных провокациях Армении против Азербайджана.