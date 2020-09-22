Палестина отказалась от председательства в Лиге арабских государств на фоне нормализации отношений ряда стран Персидского залива с Израилем. Об этом заявил глава МИД Палестинской администрации Рияд аль-Малики, передает Anadolu.

По его словам, Палестина отказывается председательствовать в ЛАГ на фоне поддержки организацией диалога ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

«Ряд могущественных арабских государств также не осудили открытое игнорирование Арабской мирной инициативы, и это говорит о том, что ЛАГ будет игнорировать интересы Палестины и в будущем. Для нас не очень большая честь работать в период председательства со странами, нормализовавшими отношения с государством – оккупантом», - сказал аль-Малики.

9 сентября министры иностранных дел ЛАГ на прошедшей в режиме видеоконференции сессии подтвердили приверженность арабской мирной инициативе 2002 года, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. После продолжавшегося три часа обсуждения они отвергли просьбу палестинской стороны осудить договор о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.