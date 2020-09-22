Сахиба Гафарова заявила в Москве: «Огонь не прекращался ни на день»

Армяно-азербайджанский нагорно- карабах ский конфликт болезнен не только для Азербайджана, но и для всего региона, и продолжается он уже более 30 лет. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Оккупация 20 процентов азербайджанских земель и наличие одного миллиона беженцев - большая проблема. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию конфликта, документы, принятые НАТО, ПАСЕ и ОБСЕ, и сегодня остаются невыполненными. Армения игнорирует эти международные организации и, к сожалению, международное сообщество не реагирует адекватно на Армению. Несмотря на подписание в Бишкеке в 1994 году соглашения о прекращении огня, огонь не прекращался, можно сказать, ни на день. В результате гибнут мирные жители, старики и дети", - отметила председатель Милли Меджлиса.

Говоря об июльской провокации Армении, Сахиба Гафарова подчеркнула, что "она была опасной также из-за того, что эти события произошли не в Карабахе, а на участке армяно-азербайджанской границы в Товузском районе. В результате были убиты военнослужащие и мирные жители. Эти провокации продолжаются и сегодня. По данным Минобороны, вчера был убит один азербайджанский военнослужащий. Ход событий показывает, что Армения готовится к большой войне. Надеемся, что Россия как сопредседатель занятой урегулированием конфликта Минской группы активизирует свои усилия по скорейшему урегулированию этой проблемы".