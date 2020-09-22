Эрдоган: Армения - главное препятствие на пути к миру на Южном Кавказе

Армения, атаковавшая в июле территории Азербайджана, еще раз доказала, что она является самым главным препятствием на пути к прочному миру и стабильности на Южном Кавказе. Как сообщает Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы выступаем за скорейшее урегулирование конфликтов в регионе, в особенности конфликта в Нагорном Карабахе, соблюдая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Грузии, в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций и ОБСЕ", - сказал турецкий лидер.