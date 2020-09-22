Лидер Китая призвал не политизировать тему коронавируса

Мировым лидерам не стоит пытаться политизировать тему борьбы против коронавирусной инфекции. Об этом в видеообращении к Генассамблее ООН заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Сталкиваясь с вирусом, мы должны усилить солидарность и пройти через это вместе. Мы должны следовать науке, полностью содействовать ведущей роли ВОЗ, а также запустить международный механизм реагирования для того, чтобы победить вирус. Любые попытки политизации или клеймения в этом вопросе должны отвергаться", - цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай и ВОЗ в том, что они выступили с неверными заявлениями о том, что вирус не передается от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают вирус. Он также призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.