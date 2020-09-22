Le Monde: Путин предположил, что Навальный принял яд сам

Как сообщает «Коммерсант», французская газета назвала телефонный разговор «разговором глухих». По данным источников Le Monde, президент Макрон заявил, что, поскольку использование «Новичка» частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения.

Парижская Le Monde опубликовала информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся 14 сентября по инициативе Франции и касался в основном событий вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

В ответ Владимир Путин назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который изображал больного и раньше. Российский президент, по информации французского издания, обвинил Навального и его ФБК в шантаже некоторых политиков и чиновников.

Отсутствие официального расследования было объяснено тем, что результаты французских и немецких тестов не были переданы России. Кроме того, российский президент, по словам источников Le Monde, предложил расследовать и другие версии, ведущие, в частности, в Латвию, где проживает изобретатель «Новичка».

По утверждению газеты, российский президент также предположил, что Алексей Навальный сам проглотил яд, не объяснив при этом, почему. Владимир Путин, пишет Le Monde, также заметил, что «Новичок» куда менее сложная субстанция, чем считается.

В ответ президент Макрон отверг версию и латвийского следа, и того, что Навальный мог принять яд сам.