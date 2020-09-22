Генсек ООН рассказал о «пяти всадниках апокалипсиса»

Пандемия коронавируса стала переломным моментом для человечества, сравнимым с 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война и была создана Организация Объединенных Наций, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи.

"Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года, - подчеркнул Гутерриш. - Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше", сообщает ТАСС.

"Коронавирус - это не только тревожный звонок, это генеральная репетиция перед грядущими мировыми вызовами, - полагает Гутерриш. - Мы должны двигаться вперед со смирением, признавая, что микроскопический вирус поставил весь мир на колени".

Генсек ООН напомнил, что в январе, выступая перед Генассамблеей, он определил "четырех всадников апокалипсиса" - вызовы, которые ставят под угрозу будущее человечества. Первая угроза, по его мнению, это высокий уровень геополитического напряжения за последние годы. Вторая - изменение климата. Третьим "всадником" он считает "растущее глобальное недоверие", четвертым - "темную сторону цифрового мира".

"Однако пятый всадник скрывался в тени, - сказал Гутерриш. - С января по всему миру скачет всадник пандемии COVID-19, который присоединился к четырем другим и увеличил разрушительную силу каждого из них". "Мы столкнулись одновременно с эпохальным кризисом здравоохранения, крупнейшей экономической катастрофой и потерей рабочих мест со времен Великой депрессии, а также с новыми угрозами правам человека", - подчеркнул он.

Генсек ООН призвал "сокрушить пятерых всадников и построить инклюзивный и устойчивый мир". "Пандемия научила нас тому, что наш выбор имеет значение", - добавил генсек.