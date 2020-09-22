Переболевшая коронавирусом российский министр ушла на самоизоляцию

Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, так как у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М.С. Щепкина Бориса Любимова обнаружен коронавирус. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

"Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, - отметила Усачева. - Врачи диагностировали у... Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице".

В мае стало известно, что тест на коронавирус, который сдала Любимова, оказался положительным. Глава российского Минкультуры лечилась дома почти три недели, болезнь протекала в легкой форме.

Как пояснила пресс-секретарь, в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора Любимова будет находиться на самоизоляции в течение 14 дней, поскольку контактировала с больным коронавирусной инфекцией.