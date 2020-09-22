Эрдоган и Макрон обсудили проблемы Средиземноморья

Между президентами Турции и Франции - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Отмечается, что стороны обсудили отношения Турция с Францией и Евросоюзом, а также региональные события с акцентом на ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Президент Эрдоган отметил, что причиной напряженности в Восточном Средиземноморье является игнорирование законных прав Турции и турок-киприотов в регионе.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не претендует на чьи-либо права, но при этом не позволит кому-либо попирать ее собственные права. Глава турецкого государства заявил, что Анкара, как и прежде, выступает за урегулирование разногласий путем диалога и сотрудничества.

Глава турецкого государства заявил, что Анкара ожидает от Франции осмотрительного и конструктивного отношения к процессу. При этом он отметил важность устойчивого использования механизма консультаций и контактов между Турцией и Францией.