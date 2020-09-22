Крупнейшие американские газеты вот уже несколько дней выходят с аршинными заголовками. В последний раз такое было, когда президента Трампа оправдали на слушаниях по импичменту в сенате в начале этого года. Что случилось теперь - может быть Трамп решил выйти из гонки? Нет, он наоборот задумал укрепить свою власть перед историческими выборами.

На прошлой неделе этот мир покинула 87-летняя Рут Бейдер Гинсбург, член Верховного суда США, чрезвычайно известная и уважаемая дама в Америке, икона феминизма и либерализма, чью жизнь сравнивают с жизнью рок-звезды. В другой стране такой уход из жизни судьи вызвал бы лишь посмертные почести. А США смерть Гинсбург спровоцировала политический шторм с 10-бальными волнами.

Дело в том, что в этой стране члены Верховного суда избираются пожизненно. На них не могут распространяться никакие импичменты, они могут покинуть свой пост лишь по двум причинам - по своему собственному желанию в связи с состоянием здоровья, переходом в другую ветвь власти, например в конгресс или же, если к ним придет старуха с косой.

А влияние Верховного суда в Америке огромно. Все помнят, как больше месяца подсчитывались голоса на президентских выборах 2000 года, на которых соперничали республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор. Тогда разница в полученных бюллетенях в штате Флорида была около одной тысячи. И последнее слово в этой титанической битве сказал именно Верховный суд, который отдал победу Бушу.

Именно поэтому теперь, два десятилетия спустя вокруг назначения нового члена суда разгорелась нешуточная полемика. До выборов остается всего немногим больше 40 дней и сама Рут Гинсбург, предвидя свой скорый уход из жизни, настаивала на том, чтобы замену ей выбрал уже новый президент, который придет к власти после 3 ноября.

Но Трамп и слушать ничего об этом не хочет. Он намерен представить нации свою кандидатуру уже на этой неделе и провести выборы еще до ноября. Для него это принципиально важно. До этого в 9-ти местном ВС был некий паритет: четверо судей занимали в целом либеральные позиции, четверо- консервативные при том, что глава этого судебного органа Джон Робертс в некоторых случаях солидаризировался с условными либералами. А теперь, если Трамп настоит на проталкивании своей кандидатуры, их остается всего трое, а противников - пятеро или даже шестеро, если к ним примкнет Робертс.

И это даст Верховному суду огромную власть решить вопрос о президенте в пользу республиканцев в случае, если на выборах начнется неразбериха, которую предсказывают эксперты. А она начнется непременно, так как значительная часть избирателей из-за коронавируса будут голосовать по почте и на подсчет их бюллетеней могут уйти дни и даже недели, во время которых Трамп или Байден могут провозгласить себя победителями, не дожидаясь окончательного вердикта.

Но в глубоко поляризованной стране, стоящей на грани гражданской войны, где две политические партии, как заметил один из наблюдателей «превратились в армии двух противостоящих государств» может возникнуть и множество других коллизий, которые потребуют вмешательства высшего судебного органа. Как заявил сенатор-демократ Чарльз Шумер, «если лидер республиканского большинства в сенате Мик МакКоннелл протащит (план Трампа), то в стране будет возможно все».