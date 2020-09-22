Путин предложил новую процедуру формирования правительства

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект об изменении процедуры формирования российского правительства, его статуса и деятельности. Об этом заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, передает Интерфакс.

Согласно тексту законопроекта, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрения Госдумой. Также он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина. Глава правительства при этом будет нести перед президентом страны персональную ответственность, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В документе уточняется, что президент должен будет вносить кандидатуру главы правительства не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Госдуме отводится неделя для рассмотрения кандидатур как премьера, так и вице-премьеров и министров.