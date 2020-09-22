В российских банках рекордный запас золота

К 1 сентября объемы драгоценного металла составили 121 т, что на 10,9% больше прежнего рекорда, поставленного осенью 2019 года.

По данным Центробанка, объем инвестиций российских кредитных организаций в золото к сентябрю достиг 567,86 млрд рублей. В августе банки увеличили вложения в драгоценные металлы на 117,95 млрд рублей, передает радио Sputnik.

Летом цена на золото резко пошла вверх: в конце июля стоимость фьючерсов преодолела отметку $1941,9 за тройскую унцию — такого не было с 2011 года. В начале августа цена на золото в некоторые торговые дни превышала $2 тыс. за унцию, но уже к середине месяца тренд изменился. Фьючерсы на золото с поставками в августе подешевели до $1871,6, напоминает РБК.

Как следует из статистики ЦБ, российские банки начали наращивать вложения в драгоценные металлы в мае, после полугода распродаж. Смену тактики эксперты объяснили в том числе ростом цен на золото на фоне опасений из-за второй волны пандемии.