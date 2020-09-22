Роухани: жизнь под санкциями тяжела, но...

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе заседания высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН оценил влияние американских санкций на жизнь Исламской Республики.

«США не способны навязать нам ни переговоры, ни войну. Жизнь под санкциями тяжела, но еще тяжелее жить без независимости», – приводит слова Роухани российская газета «Взгляд».

Президент Исламской Республики отметил, что в настоящий момент все страны мира переживают сложные времена, однако именно Иран сталкивается с наиболее тяжелыми санкциями, которые открыто нарушают Устав ООН и международные договоренности.

Комментируя провал попытки Вашингтона восстановить санкции Совета Безопасности ООН в отношении Тегерана, Роухани сказал: «Это победа не только для Ирана, но и для международного сообщества».

Он поблагодарил Китай, Россию и других членов ООН за голосование против инициативы США по санкциям против Тегерана.