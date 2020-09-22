200 тысяч американцев умерли от коронавируса

Более 200 тысяч человек, заболевших коронавирусной инфекцией, умерли в США за последние семь с половиной месяцев, следует из материалов Университета Джонса Хопкинса.

На втором месте в мире по уровню смертности находится Бразилия, где умерли более 137 тысяч человек.

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета в своей работе от 17 сентября прогнозирует, что к 1 января в США от коронавирусной инфекции могут умереть еще 180 тысяч человек.

По оценке IHME, коронавирусная инфекция стала второй главной причиной смертей в США после ишемической болезни сердца.

Всего в США с начала пандемии коронавирус выявили у более 6,8 миллиона человек. По этому показателю страна занимает первое место в мире.