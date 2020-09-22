Делегация Греции приедет в Турцию на переговоры
Предварительные переговоры между Турцией и Грецией начнутся в ближайшее время, сообщил МИД Греции.
«Греция и Турция договорились вскоре провести 61-й раунд предварительных переговоров в Стамбуле», - говорится в пресс-релизе греческого ведомства, который цитирует Anadolu.
Предыдущий раунд предварительных переговоров, начатых между двумя странами в 2002 году, был проведен в Афинах 1 марта 2016 года. После этой даты переговоры между двумя странами продолжились в форме политических консультаций.