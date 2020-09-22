Путин рассказал, как восстановить мировую экономику

Президент Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима «расчистка от ограничений и санкций», передает РБК.

«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — сказал российский президент.

Путин отметил, что сейчас особенно актуально предложение России ввести так называемые зеленые коридоры, которые снимут торговые ограничения, чтобы обеспечить доступ стран к товарам первой необходимости.

По словам Путина, после пандемии мировую экономику придется восстанавливать «очень долго», а масштаб социально-экономического шока и его последствия еще предстоит оценить. Для борьбы с кризисом потребуются «новые нестандартные решения», указал российский лидер. «Выработать их мы можем только вместе», — отметил Путин.