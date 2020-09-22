Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 02:05

В Туркменистане сокращается уровень применения русского языка. Правительство рассматривает вопрос ликвидации русских классов во всех школах страны к 2030 году. Ситуация, когда вначале закрываются русские школы и классы, затем на официальном уровне запрещается использовать русский язык, на постсоветском пространстве возникает не впервые. Этот путь уже прошли Грузия и Украина, и он направлен на отход от России. Эксперты не исключают, что за линией Ашхабада может стоять Анкара, все больше вовлекающая его в свою орбиту.

Турецкая версия – одна из тех, которой может быть продиктовано решение президента Гурбангулы Бедрымухамедова сократить сферу использования русского языка. Дело в том, что Турция, получив преференции в ведении бизнеса в Казахстане и Узбекистане, теперь хочет восстановить утерянные в последние годы позиции и в Туркменистане. Но не только экономикой Турция продвигается в регионе. Важным инструментом сотрудничества является Тюркский совет. В 2018 году членом этой организации стал Узбекистан. В ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана. Турция может предложить странам Центральной Азии финансы, технологические ноу-хау и порты на Средиземном море. Аналитики считают, что сама она взамен рассчитывает получить льготный доступ к рынкам региона и энергетическим проектам. Последнее тем важнее для Анкары, что она примеривается к роли энергетического центра Европы. Плюс усиление своей функциональности в новом Шелковом пути. Турция, использующая культурно-историческую близость для укрепления и развития многоплановых отношений со странами Центральной Азии, не упускает случая напомнить о том, что она стала первым государством, признавшим в 1991 году суверенитет Туркменистана. Она же одной из первых поддержала идею Туркменистана стать государством со статусом постоянного нейтралитета, официально признанным ООН в 1995 году.

«Туркменистан, апеллируя к своему нейтралитету, мечется между разными векторами, среди которых российского нет. На это указывает даже тот факт, что туркменский МИД не отреагировал на ноту российского внешнеполитического ведомства, а ограничился пространным ответом Министерства образования ресурсу ORIENT, в котором подчеркнул, что «Российская Федерация - стратегический партнер Туркменистана, и отношения двух стран, как заявляют президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин, успешно развиваются», - сказал haqqin.az Александр Князев. Напомним, 15 сентября МИД РФ обратился в туркменское внешнеполитическое ведомство «с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации». По мнению Князева, внешнеполитическую линию выстраивает министр иностранных дел Туркменистана, он же первый вице-премьер правительства страны Рашид Мередов, давно считающийся проводником прозападной политики. С его мнением считается и президент Бердымухамедов, а антироссийская политика – явление в туркменской внешней политике не новое.

Определенный поворот случился в 2019 году, когда российский «Газпром» возобновил ограниченные закупки туркменского газа. Затем были достигнуты и другие договоренности. Но, вероятно, это не понравилось внешним акторам, которые хотели бы видеть туркменскую политику, максимально дифференцированную от России. Поэтому можно предполагать об определенном западном влиянии, в частности, турецком. При этом нельзя сказать, что отношения Анкары и Ашхабада на протяжении последних 28 лет были безоблачными. Случались взлеты и падения. Так, в начале независимости Туркменистана Турция способствовала созданию ее национальной банковской системы. Во времена Сапармурада Ниязова турок-министр мало у кого вызывал удивление. К 2015 году Турция стала вторым торговым партнером Ашхабада, в стране работало более 600 турецких компаний, а двусторонний торговый оборот превысил 6 млрд долл. Но уже в 2016 году у Туркменистана начались проблемы в финансовой сфере, и товарооборт резко сократился. Главной причиной этого стало падение спроса и цены на углеводороды, а также ряд неудачных внешнеполитических решений и персонифицированная мотивация внешней политики. Это привело к конфликтам с Ираном и Россией. А они отразились на экономических связях с этими странами - основных покупателях туркменского газа. Одновременно с кризисом пошатнулись братские отношения и с Турцией. Пострадали многие турецкие инвесторы. По слухам, родственники президента отобрали у турок их бизнес. Впрочем, что-то доказать невозможно. Многомиллионные иски остались без ответа. Из многочисленных турецких компаний в Туркменистане на плаву держится только Calik Holding, да и то, потому что ее глава - известный бизнесмен Ахмет Чалык был близок с первым президентом Туркменбаши и получил гражданство Туркменистана. Но он по большей части занимается крупными проектами, такими как туристическая зона Аваза или Туркменбашинский морской порт, а также продвигает туркменские интересы за рубежом – в Турции и Афганистане. С началом кризиса многие жители Туркменистана потеряли работу и были вынуждены отправиться на заработки в Турцию. Выбор объясняется прозаически - в Турции развит и процветает теневой рынок рабочей силы, практически один язык, Анкара отменила визы для туркменских граждан. К слову, в Россию гражданам Туркменистана получить визу проблематично. Сегодня в Турции, по различным оценкам, около 1 млн граждан Туркменистана. Среди мигрантов ведется интенсивная пропаганда об общности турецкого и туркменского народов. Идеология пантюркизма используется в качестве своеобразной «мягкой силы», с помощью которой Анкара пытается втянуть Туркменистан в свою сферу влияния.