Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:39

Пришедший к власти на волне закономерной армянской революции Никол Пашинян преуспел лишь в больших обещаниях, которыми продолжает разбрасываться без всякого разбора. Но обещания надо выполнять. Время собирать камни… На днях премьер-министр Армении в ходе представления стратегии развития страны на период до 2050 года заявил, что в основе идеи новой армянской стратегии лежат национальные ценности, национальные цели, общественный спрос. И самой важной идеей глашатай революции назвал недавно принятую Стратегию нацбезопасности, в предисловии к которой перечислены национальные ценности армянского народа. Каковы же эти ценности по Пашиняну?

Преодолеть бедность с помощью труда Во-первых, увеличить население Армении, как минимум, до 5 млн, создать 1,5 млн рабочих мест, преодолеть бедность с помощью труда, увеличить ВВП в 20 раз, повысить среднюю зарплату в 7 раз. Но скажите, пожалуйста, как можно сегодня думать даже почти о двукратном росте населения страны за 30 лет? Тем более в Армении, население которой из года в год падает, да и оставшееся в очередь выстроилось, чтобы попасть на заработки в Россию. Смысл выражения «преодолеть бедность с помощью труда» вообще трудно осмыслить разумному человеку. Но не вождю армянского народа, привыкшего жить на подачки традиционных покровителей. И когда у покровителей ограничиваются и иссякают ресурсы, вождь революции вспоминает старую испытанную марксистскую аксиому о труде. Оставим демографические и социальные миражи премьера на его совести, и проанализируем экономическую платформу премьера. Конечно, увеличить ВВП в 20 раз и повысить среднюю зарплату в 7 раз за три десятка лет можно. Но возникает естественный вопрос – за счет каких ресурсов? Обратим свое внимание к единственному аспекту из экономической платформы премьера – строительству стратегической дороги. Пашинян в качестве одной из предпосылок приводит строительство межгосударственной артерии в Грузию, автодороги Ереван-Гюмри, связывающей столицу со вторым по величине городом страны. Безусловно, для страны эта дорога, строительство которой простаивает многие годы, представляет огромное значение. Еще в середине 2010 года бывший в те годы министром транспорта Манук Варданян говорил, что в рамках начального этапа программы «Север-Юг» планировалось завершить проектные работы по строительству первого участка автодороги Ереван-Аштарак. Реализация программы предполагала развитие транспортного коридора «Север-Юг», включающего строительство и ремонт автодорог от южной границы Армении с Ираном до северной границы с Грузией. Программа охватывала ремонтные и строительные работы на автомагистрали Агарак - Капан - Ереван - Гюмри - Бавра, ее цель - улучшить дорожно-транспортную связь Армении с соседними Ираном и Грузией, обеспечить ее выход к международным торговым путям и рынкам. Финансирование проекта должен был осуществлять Азиатский банк развития несколькими траншами в течение 2010-2017 годов.

Однако же… Однако, по прошествии десяти лет, скорость движения на многих участках дороги была ограничена до 30-50 км, превращая 120-километровый путь в нескончаемое путешествие. И в ответ на запрос армянских журналистов в Министерстве территориального управления и инфраструктур сообщили, что на участке Аштарак-Талин дороги Ереван-Аштарак-Талин-Гюмри и в текущем году строительные работы не проводились. Правительственные чиновники приводят при этом весьма интересную аргументацию. Цитируем дословно: «Учитывая то обстоятельство, что подрядчик испанская компания «Корсан-Корвиам Конструксион», с конца 2018 г прекратила строительные работы и покинула Армению, 18 июля 2019 г подрядчик был извещен о прекращении договора в связи с многочисленными нарушениями со стороны подрядчика, а также в связи с его неплатежеспособностью. В ноябре 2019 г министерство территориального управления и инфраструктур представило в Международную торговую палату заявление о начале процедуры арбитража в отношении подрядчика. Процедура арбитража в процессе. Сейчас ведутся работы для возобновления строительства на указанном участке при участии других подрядчиков. На участках Талин-Ланджик, Ланджик-Гюмри в 2020 г. масштабные работы не проводились вследствие пандемии коронавируса. Вследствие распространения COVID–19 и закрытых границ сотрудники подрядчика, китайской компании ООО «Синогидро Корпорейшн» не смогли возвратиться из Китая в Армению. Сейчас проблема решена, и на днях компания начала работы». Ну, год какой-то пандемийный, не до дорог, наверное, подумает читатель, может, в прошлом году здесь шла интенсивная работы? По данным министерства, в 2019 году на участке Талин-Ланджик (18,7 км), Ланджик-Гюмри (27,5 км) на дороге общей протяженностью 46,2 км проведены в основном земляные работы. Всего же за прошедшее время осуществлено около 75% земляных работ на участке Талин-Ланджик и около 70% бетонных конструкций, а на участке Ланджик-Гюмри осуществлено около 59% общего объема земляных работ и около 39% бетонных конструкций. В рамках инвестиционной программы Север-Юг реконструирован участок Ереван-Аштарак протяженностью 11,4 км. В будущем должен быть построен участок дороги Ереван-Аштарак-Талин-Гюмри протяженностью 88 км. На строительство дороги потрачено 174,4 млн долларов и 35,6 млн евро, в этом году планируется потратить еще 2,2 млн долларов и 1,8 млн евро. Для завершения строительства необходимо около 120-123 млн долларов и 43.8 млн евро.