Макрон: уважаем Турцию и готовы к диалогу с ней

Европа готова к диалогу с Турцией по вопросу Восточного Средиземноморья, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы уважаем Турцию. Мы готовы к диалогу. Но мы ожидаем, что Турция будет уважать европейский суверенитет и международное право и предоставит разъяснения относительно своих действий в Ливии и Сирии», - сказал Макрон, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. передает Anadolu.

«Нам необходимо уважение международного права и сотрудничество, уважение между союзниками», - добавил французский лидер.

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