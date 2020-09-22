Макрон: уважаем Турцию и готовы к диалогу с ней
Европа готова к диалогу с Турцией по вопросу Восточного Средиземноморья, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы уважаем Турцию. Мы готовы к диалогу. Но мы ожидаем, что Турция будет уважать европейский суверенитет и международное право и предоставит разъяснения относительно своих действий в Ливии и Сирии», - сказал Макрон, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. передает Anadolu.
«Нам необходимо уважение международного права и сотрудничество, уважение между союзниками», - добавил французский лидер.