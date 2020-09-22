Столкновения протестующих против стройки и ОМОН в Дагестане

Росгвардия разогнала жителей села в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа, передает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Черновик».

Согласно информации, инцидент произошел в селе Красноармейское под Махачкалой. Около 300 человек участвовали в акции протеста против стройки, которая, по мнению жителей села, ведется на их землях.

Стройку охраняли сотрудники Росгвардии. По словам очевидцев, стычки между протестующими и ОМОН начались после провокационных выкриков со стороны силовиков. Когда селяне начали бросаться камнями, росгвардейцы пустили в ход резиновые пули, дубинки, шокеры и слезоточивый газ. После этого в селе начались задержания.