Нефть дешевеет

Цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67%, до 41,44 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,88%, до 39,45 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 0,7 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. При этом аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,3 миллиона баррелей.