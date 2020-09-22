Арестован бизнес-партнер Эльдара Гасанова
Аресты по делу бывшего генпрокурора, экс-посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова продолжаются.
По информации местных СМИ, Генпрокуратура задержала и привлекла к следствию бывшего главу Общества дружбы Румыния-Азербайджан, бизнесмена Бахруза Асадбейли, которого считали бизнес-партнером Эльдара Гасанова.
Против Бахруза Асадбейли возбуждены уголовные дела по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (получение взятки).
Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.