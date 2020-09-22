ОАЭ выбрали НАСА вместо «Роскосмоса»
Космический центр имени Мухаммеда бин Рашида Объединенных Арабских Эмиратов выбрал НАСА для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в Twitter сообщил премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
«Мы рады сообщить о подписании договора с НАСА для обучения астронавтов ОАЭ потенциальным миссиям на Международную космическую станцию, включая выход в открытый космос и продолжительные миссии на станции. Программа подготовит нашу молодежь и астронавтов к будущим полетам», — заявил эмир Дубая.
В сентябре 2019 года на космическом корабле «Союз МС-15» на МКС отправился первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который вместе с Султаном Аль-Нейади проходил соответствующую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (входит в «Роскосмос»).
Как пишет Khaleej Times, с 21 сентября Аль-Мансури и Аль-Нейади начали проходить подготовку для полетов на МКС в Космическом центре имени Линдона Джонсона НАСА в Хьюстоне (США). Аналогичную подготовку в НАСА должны пройти еще два астронавта из ОАЭ.