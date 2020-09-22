В WhatsApp появилась новая функция

Создатели WhatsApp работают над новой функцией под названием Expiring Media. Об этом сообщает портал WeBetaInfo.

Обновление позволит пользователям отправлять медиаконтент, который моментально исчезнет у получателя после того, как тот откроет файл и выйдет из чата. При этом поставить таймер не получится, отмечают инсайдеры. Однако исчезающие сообщения будут графически отличаться от обычных, чтобы юзеры не могли их перепутать. Подобная возможность может быть удобна в тех случаях, когда человек хочет отправить собеседнику личные медиафайлы, не предназначенные для чужих глаз.

Функция уже появилась в бета-версии приложения для Android-смартфонов. Пока неизвестно, когда разработчики представят глобальное обновление для всех пользователей.

О том, что WhatsApp готовится внедрить исчезающие сообщения, стало известно в декабре 2019 года. Юзеры могли выставить таймер: по истечении срока отправленный текст автоматически удалялся из чата и у автора, и у собеседника.