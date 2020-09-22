Раскрыто главное условие передачи коронавируса

Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе, сообщает EurekAlert!.

С помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.

Выяснилось, что жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.

По словам ученых, полученные данные объясняют, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом.