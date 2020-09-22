Навального выписали из больницы
Российский политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите», сообщает «Медуза».
«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», - говорится в заявлении на сайте клиники.