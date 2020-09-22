Сахиба Гафарова рассказала в Совете Федерации о карабахском конфликте

Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабах а сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность. Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

«Я не могу не коснуться нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой Азербайджана. Оккупирована пятая часть азербайджанских территорий - Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов. Чтобы у присутствующих здесь было полное и объективное представление о конфликте, хотела бы сделать небольшой экскурс в историю Нагорного Карабаха. 14 мая 1805 года в Азербайджане, в поселке Кюрекчай вблизи Гянджи был подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства в подданство Российской империи. Договор был подписан Карабахским Ибрагимхалил ханом и генералом Российской империи Павлом Цициановым», - сказала Гафарова.

В 1921 году Кавказское бюро партии большевиков приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Обратите внимание, что речь идет не о «передаче», как необоснованно утверждают некоторые фальшивые армянские источники, а о «сохранении».

В 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании в составе Азербайджана Нагорно-карабахской автономной области. К сожалению, следует отметить, что Армения никогда не оставляла попыток захвата Нагорного Карабаха. В 80-х годах XX века это произошло еще раз. В это время сотни тысяч азербайджанцев, веками проживающие на своих исторических землях, были изгнаны из Армении, а 700 тысяч этнических азербайджанцев были изгнаны со своего постоянного места жительства в Нагорном Карабахе и 7 окрестных районах. В результате этнической чистки среди мирного населения были многочисленные жертвы, и, несмотря на современное международное гуманитарное право, на оккупированных территориях демографическая ситуация была незаконно изменена»., - сказала она.

По ее словам, Азербайджан демонстрирует приверженность мирным дипломатическим усилиям в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, в первую очередь территориальной целостности государств и неприкосновенности границ.

«К сожалению, все усилия азербайджанской стороны для мирного урегулирования проблемы сводятся на нет в результате неконструктивной политики властей Армении, которые отдают предпочтение различным провокациям и военной риторике. Например, какую оценку можно дать угрозам нанести удары по гражданским объектам Азербайджана? Хочу отметить, что Азербайджан никогда не проявлял притязаний на чужие земли. Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своих исторических землях второе армянское государство», - сказала она.