Выступление Трампа разгневало Пекин

Китай выразил протест в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер обвинил Пекин и ВОЗ в дезинформации по ситуации с коронавирусом и призвал ООН привлечь КНР к ответственности.

"К сожалению, вопреки фактам, американская сторона использовала трибуну ООН для фабрикации слухов, безосновательных нападок и очернения Китая из неблаговидных политических целей. Китайская сторона выражает решительный протест", — прокомментировали в МИД республики.

Отношения Вашингтона и Пекина остаются напряженными: продолжается торговое противостояние, а также сохраняются разногласия по проблеме Гонконга и причинам пандемии.

По последним данным, в мире выявили более 31 миллиона инфицированных новым коронавирусом, из них около 970 тысяч скончались. США находятся на первом месте по числу зараженных (6,9 миллиона пациентов), Китай — на 40-й строчке (90 тысяч).