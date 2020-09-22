Мнацаканян рвется на встречу с Помпео

Власти Армении любой ценой пытаются организовать в начале октября встречу Мнацаканян – Помпео. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

Согласно информации издания, Никол Пашинян очень тяжело переносит отсутствие армяно-американских встреч на высшем уровне и поручил министру иностранных дел Зограбу Мнацаканяну сделать все возможное для встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

«Мобилизованы силы МИД, посольства Армении в Вашингтоне, армянских лоббистов и общины, чтобы устроить эту встречу. Более того, посольство Армении наняло американских лоббистов, чтобы организовать встречу с госсекретарем США и платит им крупные суммы из госбюджета. Один из них – бывший сенатор, 97-летний Боб Доул», - пишет ереванская газета.