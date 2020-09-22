Арестованного экс-начальника управления МИД Азербайджана отпустили домой

Арестованный в ходе спецоперации СГБ бывший начальник Консульского управления МИД Азербайджана Фаик Багиров отпущен под домашний арест. Информация об этом размещена на портале «Электронный суд».

Согласно информации, 22 сентября судья Сабаильского районного суда Азер Тагиев удовлетворил поданное ходатайство и Фаик Багиров был отпущен под домашний арест.

Напомним, что Фаик Багиров был задержан в ходе спецоперации СГБ в МИД Азербайджана 7 июля. В отношении него выдвинуты обвинения по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 311.3.2 (повторное получение взятки).

Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.