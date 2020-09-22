Новые предложения от «Автолюкс Азербайджан»

В Аvtolüks Azərbaycan, одной из лидирующих компаний автомобильного сектора, стартовали сразу две кампании в этом сезоне для всех желающих приобрести новый автомобиль.

Одна из кампаний относится к автомобилям Alfa Romeo с гарантией REPO.

Приобретая этот автомобиль, вы получите гарантию REPO на все модели Alfa Romeo сроком на 3 года, которая даст вам возможность купить новый автомобиль той же марки методом бартера в первый год гарантии на 15% меньше продажной цены, а на второй и третий год - гарантия на 10%.

Более подробную информацию про условия гарантии REPO можете получить на www.repo.az

