Новые предложения от «Автолюкс Азербайджан»
В Аvtolüks Azərbaycan, одной из лидирующих компаний автомобильного сектора, стартовали сразу две кампании в этом сезоне для всех желающих приобрести новый автомобиль.
Одна из кампаний относится к автомобилям Alfa Romeo с гарантией REPO.
Приобретая этот автомобиль, вы получите гарантию REPO на все модели Alfa Romeo сроком на 3 года, которая даст вам возможность купить новый автомобиль той же марки методом бартера в первый год гарантии на 15% меньше продажной цены, а на второй и третий год - гарантия на 10%.
Более подробную информацию про условия гарантии REPO можете получить на www.repo.az
«Осенние возможности» - еще одна кампания от Avtolüks Azərbaycan, в рамках которой при покупке моделей Jeep (Grand Cherokee, Compass и Renegade), Dodge (Durango, Charger и Challenger), Alfa Romeo (Mito, Giulietta, Stelvio и 4C) и Fiat (Tipo) вы получите:
- страхование КАСКО на 1 год бесплатно
- замену масла в двигателе вашей новой машины в течение 1 года бесплатно
- полный бак топлива раз в месяц в течение 1 года бесплатно.
Автомобили также можно приобрести в кредит под 12% годовых со сроком до 4 лет.
Телефон: 012 983 / 055 214 19 49