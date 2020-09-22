А что мы видим в Азербайджане, в частности в Баку, как здесь соблюдается масочный режим? Да, без маски сегодня не попадешь в супермаркет, не проедешь в автобусе и метро, не пострижешься в солидном салоне. А вот в магазинах поменьше и парикмахерских попроще продавцы и мастера запросто работают без масок и клиенты тоже не заморачиваются этим элементарным защитным средством. Впрочем, и в больших маркетах контроль за покупателями осуществляется только на входе, а на то, что потом они бродят по магазину и выбирают продукты, спустив маску на подбородок или вообще сняв и прицепив ее к запястью, никто из персонала не реагирует.

Известный французский философ и писатель Джулия де Фюнес (внучка легендарного комедийного актера Луи де Фюнеса) заметила, что в условиях пандемии смертельно опасного вируса ношение масок не столько вопрос соблюдение закона, сколько морали. «Маска показывает человеческую сущность, отношение к здоровью других людей. Это показатель добродетели, владения здравым смыслом, альтруизма и личной ответственности за окружающих людей», - абсолютно верно считает философ.

К сожалению, с постепенным снятием карантинных мер и без того притупленное чувство самосохранения, не говоря уже об ответственности, у многих вообще испарились. Порой кажется, что пользоваться маской стало непреодолимой задачей для части, увы, солидной населения. Нет, они-таки стали непременным атрибутом при выходе из дома, но куда их только ни пристраивают до входа в общественное помещение – на запястье, лоб, подбородок, шею. Запросто запихивают в пакеты с овощами и зеленью, карман с монетами и ключами или в бардачок автомобиля в компанию с отвертками и прочей мелочью. В лучшем случае – в сумочку, но это только у женщин, у некоторых еще и в целлофановом пакетике. Такая вот гигиена-эпидемиология...