Time составил рейтинг ста самых влиятельных людей

Рейтинг состоит из нескольких категорий без ранжирования: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».

Американский журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В число «Лидеров» в этом году попали директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден, кандидат демократов в вице-президенты США Камала Харрис, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, американский генпрокурор Уильям Барр, глава КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и мэр Парижа Анн Идальго.

«Титанами» Time признал гендиректора Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, экс-супругу самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Скотт, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, главу МВФ Кристалину Георгиеву и других.

«Новаторами» в 2020 году, по версии журнала, стали певица Меган Джовон Рут Пит, более известная под своим сценическим псевдонимом Megan Thee Stallion, астронавты НАСА Джессика Мейр и Кристина Кук и прочие. Среди «Деятелей искусства» были отмечены исполнители The Weeknd, певица Селена Гомез, актеры Фиби Уоллер-Бридж и Майкл Бакари Джордан, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо и виолончелист Йо Йо Ма.

Среди «Кумиров» — правозащитница Анджела Дэвис, теннисистка Наоми Осака, основатели движения Black Lives Matter и другие.