Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 24 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман, кратковременные дожди. Прогнозируется юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха составит на Апшероне ночью 18-20, днем 25-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана завтра осадков на ожидается, однако днем в некоторых предгорных местах ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 16-20, днем 25-30, в горах ночью 6-11, днем 12-16 градусов тепла.
24 сентября на Апшероне ожидаются комфортные температурные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей.