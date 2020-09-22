Ильхам и Мехрибан Алиевы приехали в Балаханы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились сегодня с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы. Об этом сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились сегодня с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы. Об этом сообщает АзерТАдж.
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