Посольство Азербайджана о судьбе задержанных в Дагестане азербайджанцев

Как сообщалось в информации посольства от 10 сентября, 2-3 сентября текущего года советник посольства, консул Тогрул Садыгов и третий секретарь консульства Мусанниф Дадашов были командированы в город Дербент для встречи с гражданами Азербайджана, задержанными в результате известного инцидента, произошедшего на территории Дагестана.

Посольство Азербайджана в России в рамках своих возможностей и полномочий предпринимает все возможные шаги для защиты прав азербайджанских граждан, задержанных в Дагестане. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе посольства в связи со статьей информационного агентства Turan под заголовком "Азербайджанские власти безучастны к судьбе арестованных в Дагестане сограждан?".

"Они встретились с содержащимися в Следственном изоляторе №2 Управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Дагестан Азизом Фараджзаде, Ровшаном Гусейновым, Эльмаром Мусаевым, Эмином Имамалиевым, Туралом Гиясовым, Нахидом Агаевым и Эльбрусом Ахмедовым.

На всех встречах наши граждане сообщали, что условия их содержания удовлетворительные, они регулярно могут встречаться со своими адвокатами и не имеют жалоб на здоровье. В свою очередь сотрудники посольства проинформировали наших соотечественников о том, что вопрос находится в центре внимания руководства страны, они будут обеспечены необходимой юридической помощью и в настоящее время в этом направлении продолжается необходимая работа", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что со стороны посольства был привлечен работающий в Дагестане адвокат Р.Рабаданов, ему на время предварительного следствия поручена защита прав 10 человек, содержащихся в изоляторе.

"В результате предпринятых усилий в отношении Азиза Фараджзаде, Эльмара Мусаева, Эмина Имамалиева и Эльбруса Ахмедова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оставшиеся в изоляторе другие три человека — Ровшан Гусейнов, Турал Гиясов и Нахид Агаев находятся в центре внимания посольства и адвоката. Принимаются все необходимые меры для обеспечения их прав", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что упомянутый в статье адвокат Мурад Валиханов в июле обратился в посольство и выступил с инициативой обеспечить защиту наших соотечественников. Он попросил посольство обеспечить его документами, касающимися задержанных лиц.

"Инициатива адвоката была высоко оценена со стороны посольства и ему были предоставлены необходимые документы. Пользуясь случаем, хотим еще раз поблагодарить Мурада Валиханова за проявленное отношение.

Как отмечалось в информации посольства от 17 сентября, на заседании, прошедшем в Троицком районном суде Москвы, четверо граждан Азербайджанской Республики были освобождены из зала суда и с них была взята подписка о невыезде из города Москва.

Сообщаем, что посольство в рамках своих возможностей и полномочий предпринимает все возможные шаги для защиты прав наших граждан", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем посольство не считает целесообразным информировать СМИ о проделанной работе и каждом предпринятом шаге.

"Для доведения до общественности полной и достоверной информации по таким деликатным вопросам, касающимся человеческих судеб, пресс-служба посольства всегда открыта для сотрудничества с представителями СМИ", - говорится в сообщении.