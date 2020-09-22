Армия Беларуси принесла клятву на верность президенту

Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации главы государства Александра Лукашенко принесли клятву на верность народу и президенту, передает БелТА.

В церемонии приняли участие представители различных родов войск. Они поклялись перед белорусским народом и главнокомандующим, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

"Мы, военнослужащие воинских формирований Республики Беларусь, заверяем весь белорусский народ и вас, товарищ Главнокомандующий, в том, что всегда готовы надежно защитить суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитника Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни! Клянемся!" - произнес текст клятвы министр обороны Виктор Хренин.