Зеленский рассказал, как он общается с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о том, как взаимодействует с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил словацкому порталу Hospodárske, его слова приводит Офис главы государства.

Зеленский отметил, что у него есть несколько форматов общения с президентом РФ, в том числе "нормандский саммит" и двустороннее общение.

"У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным – это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы… Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что не боится разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что без этого диалога не будет мирного результата по урегулированию конфликта в Донбассе.

Последний разговор между лидерами государств состоялся 26 июля 2020 года.