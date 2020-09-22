Лукашенко: внешнее давление закалило нас, чужого нам не надо

Беспрецедентное внешнее давление только закалило белорусское государство в борьбе за свое, а чужого ему не надо, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости, передает БелТА.

"...Беспрецедентное внешнее давление только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое - чужого нам не надо", - сказал Александр Лукашенко, подчеркнув, что если государству и предстоят новые экзамены, то оно готово.

"Всех нас объединяет энергия, настойчивость и преданность нашей любимой родине - независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем. Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я", - заявил Лукашенко.