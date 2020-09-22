Российский фрегат и грузовое судно столкнулись у берегов Дании

Инцидент произошел у Эресуннского моста ближе к датскому берегу. Причина столкновения пока не известна.

Российский военный корабль в среду столкнулся с контейнеровозом в проливе Эресунн между Данией и Швецией. Об этом сообщили оборонительные силы Дании, передает ТАСС.

На месте находятся спасатели из Дании и Швеции.

По сообщению Шведского телевидения (SVT), в районе столкновения было туманно. Оно указало также, что в данный момент информации о пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС источник в службах судоходства, российский малый противолодочный корабль столкнулся в Балтийском море с гражданским судном, шедшим, по предварительным данным, под флагом Маршалловых островов.

"Малый противолодочный корабль столкнулся с рефрижераторным судном, шедшим под флагом Маршалловых островов. Жертв и пострадавших нет, предварительно, корабль получил незначительные повреждения", - сказал собеседник агентства.