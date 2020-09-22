Лавров ударил по Армении: «Высказывания Пашиняна мешают карабахскому урегулированию»
Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и прилагает все усилия в этой сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с парламентской делегацией во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, сообщает отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.
Согласно информации, глава МИД России отметил, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе препятствуют процессу урегулирования конфликта.
Лавров заявил, что это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение 5 оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы.