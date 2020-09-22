Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы и я избавилась от заразы под названием COVID», — приводит ее слова РБК.

Нетребко поблагодарила медиков московской клинической больницы №52, где она проходила лечение.

В другом посте певица сообщила, что провела в клинике восемь дней. По словам артистки, болезнь протекала тяжело из-за ослабленных легких. Ей диагностировали пневмонию средней тяжести, однако к аппарату ИВЛ не подключали. Сейчас Нетребко почти полностью восстановилась, чувствует себя хорошо и уже может петь.

О своей госпитализации певица объявила 17 сентября. На тот момент она уже пять дней находилась в клинике. Тогда, по словам певицы, несмотря на признаки заболевания, тест показал отрицательный результат.