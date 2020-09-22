Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке терактов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в подготовке терактов на территории Боливарианской Республики с одобрения американского руководства.

"Правительство Дональда Трампа, как было известно, использует DEA [Управлением по борьбе с распространением наркотиков США] для организации атак на Венесуэлу. Но новостью стало то, что власти США дали зеленый свет ЦРУ на то, чтобы их непосредственные агенты провели подпольную террористическую операцию", - заявил Мадуро во вторник в эфире государственного телевидения.

По словам венесуэльского лидера, готовившиеся атаки были направлены против целей в нефтяной отрасли, электроэнергетике, на военных объектов, а также на подрыв выборного процесса. Политик также напомнил о том, что ранее власти поймали одного из таких представителей американских спецслужб, который раскрыл соответствующие планы администрации США.