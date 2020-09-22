Путин: Россия избавилась от критической зависимости от цен на нефть

Россия избавилась от критической зависимости от колебаний цен на углеводороды, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок", - сказал глава российского государства на встрече с сенаторами в Кремле, передает ТАСС.

Путин отметил, что поступления от углеводородов остаются основным источником доходов, "но такой критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках".